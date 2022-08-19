Про це повідомляє “Крим. Реалії”.
Видання зазначає, що Telegram-канал “Кримський вітер” поширив інформацію про те, що упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет. У повідомленні опублікували відповідне відео: “у Севастополі також стріляють. Протягом хвилини – дев’ять пусків, чути по всьому місту”, – йдеться в дописі.
Так званий російський голова Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про вибухи, які було чути у центрі міста:”Знаходжуся на робочому місці в Уряді. Так само як і багато хто з городян чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними БПЛА. Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу чудово”, – написав Развожаєв у Telegram.
- У тимчасово окупованій Євпаторії місцеві мешканці чують потужні вибухи у всіх районах міста. Соцмережами вже ширяться світлини та відео
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна сподівається на те, що нова стратегія ударів по основних військових цілях у глибині окупованої Росією території унеможливить здатність російських військ утримувати лінію фронту перед можливим контрнаступом України.
- Російські окупанти встановили контрольно-пропускний пункт перед в’їздом на Керченський міст у Криму. Вони перевіряють документи та автівки охочих виїхати.