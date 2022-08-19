Про це повідомляє “Крим. Реалії”.

Видання зазначає, що Telegram-канал “Кримський вітер” поширив інформацію про те, що упродовж хвилини було чути 9 пусків ракет. У повідомленні опублікували відповідне відео: “у Севастополі також стріляють. Протягом хвилини – дев’ять пусків, чути по всьому місту”, – йдеться в дописі.

Так званий російський голова Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про вибухи, які було чути у центрі міста:”Знаходжуся на робочому місці в Уряді. Так само як і багато хто з городян чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними БПЛА. Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу чудово”, – написав Развожаєв у Telegram.