Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) оголосила міжнародний тендер на закупівлю потужностей для зберігання зерна та вирішення поточного дефіциту сховищ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою міжнародного тендеру є надання українським аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років.

“Разом із Міністерством аграрної політики та продовольства України, ФАО працює над впровадженням стратегії щодо підтримки зберігання зерна, метою якої є забезпечення потужностей для зберігання 4,07 млн тонн зерна, або приблизно 25% від розрахункового дефіциту зерносховищ”, – йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Також зазначається, що ФАО розпочала масштабний процес закупівель, що спрямований на виробників та постачальників на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Очікується, що більшість запропонованих технологій буде передано на обласний рівень до початку-середини жовтня. Технології, які будуть закуплені у межах тендеру, міститимуть у собі: рукави для зберігання зерна, навантажувачі та розвантажувачі зерна. А також модульні зерносховища з тентовим покриттям та місткістю від 300 до 1000 тонн.

Подати тендерну пропозицію можна до 5 серпня 2022 року, 14:00 за київським часом. А вже 1 серпня 2022 року ФАО проведе онлайн-зустріч для потенційних постачальників, щоб представити детальну інформацію про вимоги до подання заявки.

Довідка. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) — міжнародна організація під патронатом ООН. Організація була заснована на конференції в Квебеці 16 жовтня 1945 р. ФАО діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН.