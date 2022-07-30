Відповідний лист опубліковано на сайті Вікторії Спартц.
Конгресвумен наголосила, що основна функція ООН – збереження миру та безпеки у світі.
Однак, беручи до уваги повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке стало найбільшою збройною агресією з часів Другої світової, можна вважати, що ООН зазнала краху, додала конгресвумен.
Вона зауважила, що розчарована так званою “зерновою угодою”, яку підписали Україна, Росія, Туреччина та ООН. Вікторія Спартц наголосила, що ця угода – це провал ООН.
“Ми щойно бачили, що сталось з провальною угодою ООН щодо України. Бійці “Азовсталі””, – написала Спартц.
За словами конгресвумен, повномасштабна російсько-українська війна дестабілізує чимало країн світу.
“Однак це жорстоке вторгнення є особливо трагічним і нищівним для українського народу. Потенційні наслідки “зернової угоди”, яка не має належних механізмів виконання, можуть дуже дорого коштувати Україні”, – додала вона.
Спартц нагадала, що менш ніж через добу після підписання угоди Росія завдала ракетного удару по Одеському порту, що вчергове підтвердило – Москві не можна довіряти, адже такими діями РФ, фактично, заперечує цю угоду.
Конгресвумен наголосила, що підписання угоди стало вигідним лише для Кремля, адже з них частково зняли санкції, дозволивши експортувати зерно та добрива. Спартц вважає, що таким же чином РФ у майбутньому може почати шантажувати Європу у питанні газопостачання.
Тому, додала вона, “зернову угоду” слід негайно припинити і не відновлювати до тих пір, поки не буде забезпечено кращих заходів безпеки для України.
“Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під вищим ризиком, спричиненим цією домовленістю, порти піддадуться бомбардуванню та руйнуванню після відходу кораблів”, – написала Спартц.
Конгресвумен також закликала ООН працювати для відновлення міжнародного порядку, миру і безпеки.
Більш того, Вікторія Спарт закликала Конгрес США припинити будь-яке значне фінансування ООН, допоки організація не докладе реальних зусиль для стабілізації ситуації у світі.
Вона також звернулась до країн-членів ООН зупинити війну в Україні, адже це в їх національних інтересах.
“Мій офіс відкритий для роботи з усіма, хто бажає вести конструктивний діалог, рятувати людські життя, в тому числі Росію, яка стала на шлях знищення. Не соромтеся звертатися в будь-який час”, – резюмувала Вікторія Спартц.
- Нагадаємо, 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.
- Однак менш ніж через добу після підписання угоди Росія завдала ракетного удару по Одеському порту.
- Країна-агресор спочатку не визнавала, що скоїла ракетний удар по Одеському морському порту, але після підтвердила його та поширила відео запуску боєприпасу.
- Опісля речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував публікацію The New York Times, де “неназване джерело” від ООН заявило про нібито право росіян стріляти по Одеському порту. В організації зазначили, що неофіційний коментар не відображає позицію ООН.