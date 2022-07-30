Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу щодо відновлення експорту зерна з України морем. Конгресвумен розкритикувала так звану "зернову угоду", назвавши її "провальною".

Відповідний лист опубліковано на сайті Вікторії Спартц.

Конгресвумен наголосила, що основна функція ООН – збереження миру та безпеки у світі.

Однак, беручи до уваги повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке стало найбільшою збройною агресією з часів Другої світової, можна вважати, що ООН зазнала краху, додала конгресвумен.

Вона зауважила, що розчарована так званою “зерновою угодою”, яку підписали Україна, Росія, Туреччина та ООН. Вікторія Спартц наголосила, що ця угода – це провал ООН.

“Ми щойно бачили, що сталось з провальною угодою ООН щодо України. Бійці “Азовсталі””, – написала Спартц.

За словами конгресвумен, повномасштабна російсько-українська війна дестабілізує чимало країн світу.

“Однак це жорстоке вторгнення є особливо трагічним і нищівним для українського народу. Потенційні наслідки “зернової угоди”, яка не має належних механізмів виконання, можуть дуже дорого коштувати Україні”, – додала вона.

Спартц нагадала, що менш ніж через добу після підписання угоди Росія завдала ракетного удару по Одеському порту, що вчергове підтвердило – Москві не можна довіряти, адже такими діями РФ, фактично, заперечує цю угоду.

Конгресвумен наголосила, що підписання угоди стало вигідним лише для Кремля, адже з них частково зняли санкції, дозволивши експортувати зерно та добрива. Спартц вважає, що таким же чином РФ у майбутньому може почати шантажувати Європу у питанні газопостачання.

Тому, додала вона, “зернову угоду” слід негайно припинити і не відновлювати до тих пір, поки не буде забезпечено кращих заходів безпеки для України.

“Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під вищим ризиком, спричиненим цією домовленістю, порти піддадуться бомбардуванню та руйнуванню після відходу кораблів”, – написала Спартц.

Конгресвумен також закликала ООН працювати для відновлення міжнародного порядку, миру і безпеки.

Більш того, Вікторія Спарт закликала Конгрес США припинити будь-яке значне фінансування ООН, допоки організація не докладе реальних зусиль для стабілізації ситуації у світі.

Вона також звернулась до країн-членів ООН зупинити війну в Україні, адже це в їх національних інтересах.

“Мій офіс відкритий для роботи з усіма, хто бажає вести конструктивний діалог, рятувати людські життя, в тому числі Росію, яка стала на шлях знищення. Не соромтеся звертатися в будь-який час”, – резюмувала Вікторія Спартц.