В ОП відбувся безпековий брифінг для китайської делегації

В Офісі президента провели брифінг щодо поточної безпекової ситуації в Україні для делегації КНР на чолі зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм.

Джерело: пресслужба президента України.

Повідомляється, що за дорученням глави держави керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної безпекової ситуації в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм.

Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально розповіли про десять пунктів формули миру Володимира Зеленського. Як зазначив очільник Офісу президента, “оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна”.

“Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру”, – наголосив Єрмак.

Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених – цивільних і військових, – яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про воєнні злочини, які скоює РФ.

Своєю чергою, радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук окремо зупинилася на незаконному вивезенні російськими окупантами українських дітей та їх примусовому всиновленні на території РФ. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль з повернення маленьких українців додому.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України й партнерів – Туреччини та ООН – щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати Росія. Він акцентував на важливості забезпечення безперешкодного руху суден “зерновим коридором”, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

Про небезпеки у зв’язку із захопленням Росією Запорізької АЕС розповіли представникам Китаю міністр енергетики Герман Галущенко та надзвичайний і повноважний посол України в КНР Павло Рябікін. Вони зазначили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, які фактично захопили в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, і наголосили, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру.

Нагадаємо, цього тижня спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Раніше Україна підтвердила, що Лі Хуей зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, обговорюючи двосторонню співпрацю та шляхи припинення російської агресії в Україні.