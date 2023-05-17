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Відбувся робочий візит спецпредставника уряду Китаю до України: деталі

Протягом 16-17 травня спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну з візитом у межах домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна 26 квітня. 

Середа, 17 травня 2023, 20:14
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Джерело: пресслужба МЗС.

Під час візиту відбулася зустріч спецпредставника Китаю з главою МЗС Дмитром Кулебою. Сторони обговорили актуальні питання взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Міністр детально поінформував спецпредставника щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Кулеба наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Окрім цього, глава МЗС відзначив важливість участі Китаю в реалізації “формули миру”, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Окремо сторони обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Раніше у CNN інформували, що подорож Лі розпочнеться 15 травня. Планувалося, що у межах свого туру він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Цей візит відбувається після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін поговорив телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським минулого місяця вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Китай неодноразово намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але західні країни з глибокою підозрою ставилися до намірів Пекіна, який налагоджує поглиблення зв’язків з Москвою.

  • Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.
  • Міністр закордонних справ Цінь Ган прокоментував новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій від Євросоюзу, заявивши, що Китай “суворо й сильно” відреагує на це.
  • 10 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну формує розрахунки Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.
Теги: візит, Китай, МЗС, мирна угода, спецпредставник Китаю, КНР

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