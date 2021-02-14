В Офісі президента назвали імена трьох військових, які 14 лютого внаслідок підриву загинули в районі Новолуганського.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє військових:

капітан Олександр Войтенко (1974 року народження);

солдат В’ячеслав Олексієнко (1987 року народження);

та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Через трагедію президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі воїнів 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр.

Наразі на місці трагедії перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.