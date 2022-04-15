Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
З них мали сформувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Однак це завдання не вдалося виконати.
“З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю”, — йдеться у повідомленні.
Представники армії РФ обіцяють залучати “новобранців” до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями. Зокрема їх використовують для виявлення позицій українських захисників.
- Нагадаємо, що зазнавши неочікуваного спротиву і втрат як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.
- Також НАТО очікує, що РФ проведе “дуже концентрований” удар на сході України з метою захоплення всієї території Донецької та Луганської областей, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.
- Раніше в інтерв’ю для американської телерадіокомпанії CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі російські війська не можуть витримати тиск ЗСУ, тож вимушені перегрупуватися, аби продовжити наступ на Україну з трьох фронтів.