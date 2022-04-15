План з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки всіляко уникають призову, воліючи не бути "гарматним м’ясом" в армії окупанта.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

З них мали сформувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Однак це завдання не вдалося виконати.

“З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю”, — йдеться у повідомленні.

Представники армії РФ обіцяють залучати “новобранців” до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями. Зокрема їх використовують для виявлення позицій українських захисників.