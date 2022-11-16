Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нібито удар безпілотниками у регіоні 16 листопада, який "спричинив підрив нафтобази".

Про це він написав у Telegram.

Підрив буцімто стався у селі Сталевий Кінь близько 4 години ранку. За попередньою інформацією постраждалих немає.

На місце події вже прибули відповідні служби. Втім, більше жодних деталей Кличков не надав.

Зауважимо, що населений пункт розташований у передмісті обласного центру — міста Орел. Водночас відтань до кордону з Україною зі Сталевого Коня становить приблизно 170 кілометрів.

“У соцмережах публікують кадри нафтобази в селі Сталевий Кінь в Орловській області, в якої вранці, за попередніми даними, підірвався безпілотник”, — пише російське пропагандистське видання “РИА Новости”.