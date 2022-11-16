Про це він написав у Telegram.
Підрив буцімто стався у селі Сталевий Кінь близько 4 години ранку. За попередньою інформацією постраждалих немає.
На місце події вже прибули відповідні служби. Втім, більше жодних деталей Кличков не надав.
Зауважимо, що населений пункт розташований у передмісті обласного центру — міста Орел. Водночас відтань до кордону з Україною зі Сталевого Коня становить приблизно 170 кілометрів.
“У соцмережах публікують кадри нафтобази в селі Сталевий Кінь в Орловській області, в якої вранці, за попередніми даними, підірвався безпілотник”, — пише російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
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