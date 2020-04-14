У Православній Церкві України розкритикували рішення Московського Патріархату проводити на Великдень служби в храмах з присутністю віруючих під час пандемії.

Про це написав заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків, архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.

“Кілька тижнів всі хто тільки може, спонукають громадян залишатися вдома. Наша Церква устами рішень Синоду, звернень Предстоятеля – закликає залишатися вдома. Пояснюючи це християнським обов’язком турботи про ближніх. Інші конфесії роблять такі ж заяви”, – нагадав він.

Також Зоря підкреслив, що навіть Московський патріарх Кирило закликав людей залишатися вдома.

“А митрополит Онуфрій (голова Української Православної Церкви Московського Патріархату – Ред), після скандалу навколо масових зібрань в Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих в Лаврі, після госпіталізації митр. Павла (настоятеля Києво-Печерської лаври – Ред), який місяць тому закликав “нічого не боятися і всім приходити” – звертається до пастви”, – пише архієпископ ПЦУ.

Водночас Євстратій наголошує, що митрополит Онуфрій в своєму зверненні не сказав ні слова про необхідність залишатися вдома.

“Ні слова про те, що масові заходи заборонені. Ні слова про чіткі роз’яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів – не повинні мати місця”, – написав він.

Також архієпископ підкреслив, що в Православній Церкві України теж хотіли б, щоб на Великдень люди молилися в храмах.

“Але зараз вони повинні залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює – чому. Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МПВУ, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їх патріарх”, – уточнив він.