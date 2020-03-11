Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив про закриття всіх шкіл, дитячих садків і університетів на два тижні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє RMF24.

“Всі освітні установи будуть закриті на два тижні з понеділка”, – повідомив він.

Школи планують закрити з наступного тижня. У четвер і п’ятницю освітні установи ще будуть працювати, щоб батьки могли підготуватися до ситуації, що склалася.

“Із завтрашнього дня ці установи будуть недоступні для освітнього процесу, проте, оскільки деяким батькам може бути важко організувати догляд так швидко, то завтра і в п’ятницю установи будуть відкриті. У класах вчителі зможуть дивитися за дітьми”, – додав прем’єр.

❗ Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. pic.twitter.com/lShNUTsnW2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

Він зазначив, що найкраща міра безпеки для дітей – не виходити з дому, тому що вони дуже легко можуть заразити інших.

“Ми повинні усвідомлювати, що це призведе до серйозних порушень нормального соціального життя, нормального культурного життя – в даному випадку освіти, культури та вищої освіти. Проте, ми переконані, набираючись досвіду у інших, а також консультуючись з іншими країнами ЄС, а також з експертами з ВООЗ, що наші дії правильні і своєчасні”, – підкреслив прем’єр-міністр.

Також він зазначив, що коронавірус “перевіряє наш фізичний імунітет, але вірус також перевіряє наш психічний імунітет”.

За даними Міносвіти Польщі, це положення пошириться на 4,58 мільйонів студентів. Будуть закриті 24 тисячі шкіл і 22 тисячі дитячих садків.

Прийняте рішення стосується як до державних, так і приватних установ.

На сьогоднішній день в Польщі підтверджено 25 випадків захворювання коронавірусом. 1055 осіб були поміщені на карантин, а 9366 – під епідеміологічним контролем.