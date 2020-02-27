У польському місті Конін госпіталізували поляка з підозрою на коронавірус. Він повернувся з північної частини Італії.

Про це пише місцеве інтернет-видання Wirtualna Polska.

Спочатку інтернет-користувач на ім’я Лара повідомила виданню про те, що чоловіка забрала машина “швидкої допомоги”. Вона відправила фото госпіталізації, на яких видно, що медики одягнені в захисні костюми. Даний факт викликав стурбованість у Мережі.

Згодом виданню вдалося отримати офіційне підтвердження інформації.

“Пізно ввечері ми отримали повідомлення з інфекційного відділення лікарні Коніна. Туди потрапив чоловік із підозрою на зараження коронавірусом”, – зазначив заступник місцевого санітарного інспектора Роман Войнунович.

За його словами, згаданий чоловік раніше відвідував північну Італію і повернувся до Польщі в неділю.

“Зараз проводиться діагностика чоловіка на наявність в організмі коронавірусу. Наскільки мені відомо, пацієнт перебуває в доброму стані”, – додав Войнунович.

Пізніше видання Super Express із посиланням на головного санітарного інспектора Великопольського воєводства Агнешку Дибалу-Камінську повідомило про двох шпиталізованих.

“Їхній стан хороший, результати аналізів на наявність коронавірусу будуть готові в понеділок. Чоловіки потрапили до лікарні після того, як виявили у себе симптоми інфекції. Один із них був у В’єтнамі, інший – в Італії. Їхнім життям зараз ніщо не загрожує”, – зазначила чиновниця.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський в ефірі радіостанції RMF FM запевнив слухачів, що підтверджених випадків зараження коронавірусом у країні поки немає. Однак він визнав, що коронавірус “обов’язково” з’явиться в Польщі.

“І це, напевно, буде не один, а кілька випадків, оскільки наші співвітчизники повертаються з району, який охоплений вірусом”, – наголосив Шумовський.