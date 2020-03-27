У Полтавській області виявили перший випадок зараження коронавірусом. Позитивний експрес-тест зафіксували в Кременчуці.

Про це повідомив міський голова Кременчука Андрій Малецький у Facebook.

За його словами, на даний момент для підтвердження результату зразки аналізів відправлені в референс лабораторію Києва.

“На жаль, є перший позитивний експрес-тест в Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, останнім часом за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи і встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка. Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс лабораторію в Києві”, – повідомив Малецький.

Він також зазначив, що ще двічі зразки крові пацієнтки протестують у Кременчуці іншими експрес-тестами інших виробників. Проте офіційні результати будуть відомі лише після лабораторного дослідження у Києві.