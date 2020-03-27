Про це повідомив міський голова Кременчука Андрій Малецький у Facebook.
За його словами, на даний момент для підтвердження результату зразки аналізів відправлені в референс лабораторію Києва.
“На жаль, є перший позитивний експрес-тест в Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, останнім часом за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи і встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка. Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс лабораторію в Києві”, – повідомив Малецький.
Він також зазначив, що ще двічі зразки крові пацієнтки протестують у Кременчуці іншими експрес-тестами інших виробників. Проте офіційні результати будуть відомі лише після лабораторного дослідження у Києві.
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