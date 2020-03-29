У парламенті зареєстрували проект постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Проєкт постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я України був поданий до Верховної Ради 29 березня і вже направлений на розгляд в комітет. Його ініціаторами стали 13 народних депутатів з фракції “Голос”.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначили, що Ілля Ємець, який став головою МОЗ 4 березня, “продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість”.

Призначення Ємця, на думку депутатів, призвело до погіршення ситуації з поширенням COVID-19 в Україні.

“Призначення Ємця Іллі Миколайовича Міністром охорони здоров’я України в умовах поширення і стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 призвело до неготовності системи охорони здоров’я України запобігти розгортанню і стримати епідемію COVID-19, що, в свою чергу, поставило під загрозу життя десятків тисяч громадян України та осіб , які проживають на території України, в тому числі і медичних працівників”, — йдеться в документі.

Крім того, автори законопроєкту зазначили, що політика Ємця “може привести до повної відмови від задекларованого курсу, спрямованого на зміну підходів до фінансування охорони здоров’я України” та зриву державних закупівель медтоварів.

“Усе зазначене підвищує соціальну напруженість і невдоволення населення діями Міністра охорони здоров’я України — особливо, в умовах кризової епідемічної ситуації, коли існує гостра і нагальна потреба в зважених, обґрунтованих і прозорих дій Міністерства охорони здоров’я України”, — підсумували нардепи.