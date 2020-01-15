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У Раду надійшов висновок КСУ щодо закону про позбавлення мандата за прогули

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков доручив комітету з питань правової політики розглянути висновок Конституційного суду України (КСУ) щодо закону про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство".

Середа, 15 січня 2020, 01:26

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Разумкова, в Раду надійшов висновок КСУ про відповідний законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1027.

“Прошу комітет з питань правової політики розглянути висновок КСУ на своєму засіданні”, – зазначив глава ВР.

Відзначимо, законопроект №1027 пропонував позбавляти мандата тих народних депутатів, які виходять з громадянства і виїжджають на ПМЖ за кордон; займалися “кнопкодавством”; були відсутні без поважних причин на третини пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, на першому пленарному засіданні Верховної Ради у 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шпенов “кнопкодавили”.

  • 13 січня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за “кнопкодавство”.
Теги: Законопроект, Дмитро Разумков, кнопкодавство, КСУ

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