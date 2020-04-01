Про це повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 31 березня парламент прийняв за другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель. Рішення було підтримано депутатами фракцій “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” та депутатської групи “Довіра”.
Фракції “Опозиційною платформи — За життя” та “Батьківщини” виступили проти скасування мораторію.
Всього протягом 31 березня — 1 квітня депутатами “Батьківщини”, позафракційними депутатами (Поляков, Савчук) та нардепами від “Голосу” (Железняк, Цабаль) до парламенту було внесено 13 постанов про скасування закону (реєстраційні номери постанов: 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9).
Варто зазначити, що закон про ринок землі може бути підписаний головою Верховної Ради лише після того, як у сесійній залі будуть розглянуті всі 13 проєктів постанов, якими пропонується його скасувати.
- Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- 30 березня парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.