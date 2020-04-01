До Верховної Ради внесено 13 проєктів постанов щодо скасування закону про ринок землі, який був прийнятий 31 березня.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 31 березня парламент прийняв за другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель. Рішення було підтримано депутатами фракцій “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” та депутатської групи “Довіра”.

Фракції “Опозиційною платформи — За життя” та “Батьківщини” виступили проти скасування мораторію.

Всього протягом 31 березня — 1 квітня депутатами “Батьківщини”, позафракційними депутатами (Поляков, Савчук) та нардепами від “Голосу” (Железняк, Цабаль) до парламенту було внесено 13 постанов про скасування закону (реєстраційні номери постанов: 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9).

Варто зазначити, що закон про ринок землі може бути підписаний головою Верховної Ради лише після того, як у сесійній залі будуть розглянуті всі 13 проєктів постанов, якими пропонується його скасувати.