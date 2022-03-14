Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Нині у РФ експлуатуються 1367 повітряних суден. 515 літаків із них взяті у лізинг в іноземних компаній. Загальна їхня вартість оцінюється у $10 млрд.
У разі, якщо іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія вирішує щодо подальшої долі літака: чи можна повернути літак, чи ухвалити рішення про залишення літака в РФ.
Запроваджені санкції після нападу РФ на Україну дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.
Натомість Кейптаунська конвенція зобов’язує авіакомпанії повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою у разі розірвання контракту.
Своєю чергою, ексміністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що підписаний Путіним закон означає, що РФ діє як пірат, викрадаючи та не повертаючи літаки іноземних держав.
“Це означатиме для них повну авіаційну ізоляцію. Піратів ніхто не визнає та не поважає. Рейси Домодєдово-Шереметьево стануть новою реальністю. Для розуміння масштабу піратства, із 980 пасажирських авіалайнерів 515 орендують у лізинг в іноземних компаній”, – наголосив Криклій.
- Нагадаємо, загальний обсяг резервів складає близько 640 мільярдів доларів. Через санкції Заходу, запроваджені у відповідь на напад РФ на Україну, Міністерство фінансів РФ втратило доступ до половини своїх золотовалютних резервів – $300 млрд. Загальний обсяг резервів складає близько $640 мільярдів.
- Водночас білоруські та російські вантажівки перевозять продукти та техніку для агресора. Через це українці протестують на прикордонному переході в Кукуриках (район Біла Підляска, Польща). Вони хочуть поширити санкції і на автомобільний транзит.
- Своєю чергою, Багами долучилися до санкції проти РФ та Білорусі через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.