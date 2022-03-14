У РФ Путін підписав закон, який дозволяє російським авіакомпаніям експлуатувати орендовані літаки без іноземного сертифіката. Експерти прогнозують Росії як наслідок повну авіаційну ізоляцію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Нині у РФ експлуатуються 1367 повітряних суден. 515 літаків із них взяті у лізинг в іноземних компаній. Загальна їхня вартість оцінюється у $10 млрд.

У разі, якщо іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія вирішує щодо подальшої долі літака: чи можна повернути літак, чи ухвалити рішення про залишення літака в РФ.

Запроваджені санкції після нападу РФ на Україну дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.

Натомість Кейптаунська конвенція зобов’язує авіакомпанії повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою у разі розірвання контракту.

Своєю чергою, ексміністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що підписаний Путіним закон означає, що РФ діє як пірат, викрадаючи та не повертаючи літаки іноземних держав.