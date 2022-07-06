Про це повідомляють росЗМІ.

“Порядність не означає слабкість. Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її території Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати”, – зазначив Володін.

Володін зауважив, що віце-спікер Петро Толстой запропонував провести там “референдум”.

З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.