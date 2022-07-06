Про це повідомляють росЗМІ.
“Порядність не означає слабкість. Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам’ятає: там є частина її території Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати”, – зазначив Володін.
Володін зауважив, що віце-спікер Петро Толстой запропонував провести там “референдум”.
З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.
- Нагадаємо, голова конституційного комітету Ради федерації РФ Андрій Клішас заявив, що Норвегія може втратити суверенітет над Шпіцбергеном після того, як Росії відмовили у пропуску вантажів на норвезький архіпелаг.
- Раніше російські хакери погрожували литовській залізниці та вимагали у влади держави відновлення транзит товарів до Калінінградського анклаву. Інакше росіяни відправлять їхню “інформаційну структуру в кам’яний вік”. Втім, у Литві швидко відповіли на погрози.
- Також Кремль викликав британську амбасадорку Дебору Броннерт через “образливі” коментарі з Великої Британії та “завідомо неправдиву інформацію”.