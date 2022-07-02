Російські хакери погрожують литовській залізниці та вимагають у влади держави відновлення транзит товарів до Калінінградського анклаву. Інакше росіяни відправлять їхню "інформаційну структуру в кам'яний вік". Втім, у Литві швидко відповіли на погрози.

Про це йдеться в дописі речника державної литовської компанії “Литовські залізниці” (LTG) Мантаса Дубаускаса у Facebook.

В опублікованому листі, так звана “представниця російської хакерської спільноти” Вероніка Андреєва “рекомендує” тиснути на владу та політиків, щоби вони скасували санкції за товари, які перевозяться до Калінінграда.

“У нас точно вистачить сил та засобів, щоби відправити вашу інформаційну структуру в кам’яний вік. Подумайте, чим це вам загрожує, та ухваліть правильне рішення”, — зазначає жінка в листі.

У тому разі, якщо у LTG вирішать не слухати “рекомендацій”, хакери РФ знищать всю ІТ-інфраструктуру Литви. У компанії не можуть підтвердити чи відправником є Вероніка та кого вона представляє, проте литовці швидко підготували відповідь.

“Литовські залізниці” побажали Вероніці та “спільноті російських хакерів” піти вслід за “російським воєнним кораблем”.

Нагадаємо, що в ніч з п’ятниці, 17 червня, на суботу, 18 червня, литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни РФ з Заходом.