Про це йдеться в дописі речника державної литовської компанії “Литовські залізниці” (LTG) Мантаса Дубаускаса у Facebook.
В опублікованому листі, так звана “представниця російської хакерської спільноти” Вероніка Андреєва “рекомендує” тиснути на владу та політиків, щоби вони скасували санкції за товари, які перевозяться до Калінінграда.
“У нас точно вистачить сил та засобів, щоби відправити вашу інформаційну структуру в кам’яний вік. Подумайте, чим це вам загрожує, та ухваліть правильне рішення”, — зазначає жінка в листі.
У тому разі, якщо у LTG вирішать не слухати “рекомендацій”, хакери РФ знищать всю ІТ-інфраструктуру Литви. У компанії не можуть підтвердити чи відправником є Вероніка та кого вона представляє, проте литовці швидко підготували відповідь.
“Литовські залізниці” побажали Вероніці та “спільноті російських хакерів” піти вслід за “російським воєнним кораблем”.
Нагадаємо, що в ніч з п’ятниці, 17 червня, на суботу, 18 червня, литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.
РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни РФ з Заходом.
- Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна повністю підтримує рішення Литви закрити транзит до Калінінградського ексклава підсанкційних російських товарів.
- За словами президента Литви Ґітанаса Науседа, уряд країни має терміново розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій проти калінінградського транзиту.
- Водночас стало відомо, що транзит через Литву до російського ексклава Калінінградом може повернутися до нормального режиму вже за кілька днів, оскільки європейські посадовці наближаються до компромісної угоди з країною Балтії, аби погасити сварку з Москвою.