Відповідна інформація є в реєстрі клінічних досліджень, повідомляє “Медуза”.
Клінічні дослідження проводитиме Національний центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії на базі Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка і Сеченівського університету.
Планується протестувати вакцини “Гам-КОВІД-Вак” і “Гам-КОВІД-Вак Ліо”.
Це дві різні форми однієї вакцини. Кожну будуть випробовувати на 43 здорових добровольцях.
Закінчити випробування вакцини планують до 31 грудня 2020 року.
- Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 та має антитіла, захищений від повторного зараження.
- У квітні вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- За даними ВООЗ, що тепер ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу.