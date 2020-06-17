Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації видало дозвіл на випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Відповідна інформація є в реєстрі клінічних досліджень, повідомляє “Медуза”.

Клінічні дослідження проводитиме Національний центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії на базі Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка і Сеченівського університету.

Планується протестувати вакцини “Гам-КОВІД-Вак” і “Гам-КОВІД-Вак Ліо”.

Це дві різні форми однієї вакцини. Кожну будуть випробовувати на 43 здорових добровольцях.

Закінчити випробування вакцини планують до 31 грудня 2020 року.