В РПЛ закликали генпрокурора РФ пояснити вербування ув’язнених

Про це повідомляє DW.
Правозахисники нагадали, що згідно з законом звільнити ув’язненого, який не відбув термін, можливо лише за трьома підставами. Однак, як зазначають члени РПЛ, останнім часом у провладних ЗМІ, зокрема у передачі Микити Міхалкова, шириться інформація про можливість звільнення ув’язнених, які беруть участь у бойових діях на території України.
“У зв’язку з вищевикладеним просимо вас роз’яснити, на якій підставі звільняються від відбування висновку зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності”, – йдеться у заяві. Його підписали шестеро осіб: Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Єва Меркачова, Володимир Рахівський та Микола Сванідзе.
Інформація про те, що російських ув’язнених вербують для участі у війні в Україні, з’являється у ЗМІ ще з початку липня. 17 вересня онлайн-видання SOTA повідомило, що приватна військова компанія (ПВК) Вагнера примусово набирає ув’язнених російських колоній для відправки на війну, обіцяючи їм гроші та амністію через півроку перебування на фронті.
Правозахисниця Ольга Романова розповідала DW, що у низці випадків ув’язнених вербує особисто бізнесмен Євген Пригожин, якому належить ПВК Вагнера.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин став обличчям так званої “спецоперації” РФ в Україні.
- За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, РФ визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.
- У РФ ухвалили рішення залучити більше осіб до приватних військових формувань для війни в Україні. Міністерство оборони РФ має наміри збільшити чисельність ПВК, бо прихована мобілізація не дала результатів.
- Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили України взяли у полон засудженого росіянина, який є членом приватної військової компанії “Ліга”.