В РПЛ закликали генпрокурора РФ пояснити вербування ув’язнених

Звільнити ув'язненого, який не відбув термін в РФ, можна лише на підставі указу президента про помилування, амністію щодо постанови держдуми або рішення суду про умовно-дострокове звільнення. Члени Ради з прав людини при президенті РФ звернулися до генпрокурора країни Ігоря Краснова з проханням роз'яснити, на якій підставі "тисячі ув'язнених з невідбутими термінами за різні, зокрема й тяжкі злочини" прямують на війну в Україні. Текст звернення опублікували у неділю, 18 вересня.

Про це повідомляє DW.

Правозахисники нагадали, що згідно з законом звільнити ув’язненого, який не відбув термін, можливо лише за трьома підставами. Однак, як зазначають члени РПЛ, останнім часом у провладних ЗМІ, зокрема у передачі Микити Міхалкова, шириться інформація про можливість звільнення ув’язнених, які беруть участь у бойових діях на території України.

“У зв’язку з вищевикладеним просимо вас роз’яснити, на якій підставі звільняються від відбування висновку зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності”, – йдеться у заяві. Його підписали шестеро осіб: Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Єва Меркачова, Володимир Рахівський та Микола Сванідзе.

Інформація про те, що російських ув’язнених вербують для участі у війні в Україні, з’являється у ЗМІ ще з початку липня. 17 вересня онлайн-видання SOTA повідомило, що приватна військова компанія (ПВК) Вагнера примусово набирає ув’язнених російських колоній для відправки на війну, обіцяючи їм гроші та амністію через півроку перебування на фронті.

Правозахисниця Ольга Романова розповідала DW, що у низці випадків ув’язнених вербує особисто бізнесмен Євген Пригожин, якому належить ПВК Вагнера.