Про це повідомляє румунське видання Romania Insider.
“Десять новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID–19) в пологовому будинку в місті Тімішоара на заході Румунії“, – сказано в повідомленні.
При цьому підкреслюються, що матері немовлят не інфіковані коронавірусом. Тести, які вони здали, показали негативний результат.
Також повідомляється, що дев’ять матерів в Румунії були виписані з лікарень з дітьми, зараженими коронавірусом. У міністерстві охорони здоров’я наказали провести розслідування з цього приводу.
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