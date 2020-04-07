В одному з пологових будинків Румунії коронавірус був підтверджений у десяти новонароджених.

Про це повідомляє румунське видання Romania Insider.

“Десять новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID–19) в пологовому будинку в місті Тімішоара на заході Румунії“, – сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюються, що матері немовлят не інфіковані коронавірусом. Тести, які вони здали, показали негативний результат.

Також повідомляється, що дев’ять матерів в Румунії були виписані з лікарень з дітьми, зараженими коронавірусом. У міністерстві охорони здоров’я наказали провести розслідування з цього приводу.