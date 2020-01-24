Через помилку в перекладі заяви президента Володимира Зеленського до дня Соборності України у Румунії стався політичний скандал. Міністерство закордонних справ країни зажадало пояснень від Києва з приводу згадки Північної Буковини.

Про це повідомляють #Букви.

“Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині”, – заявив Зеленський у своїй промові.

Проте в англійському перекладі цієї частини звернення пресслужба Офісу президента використала слово “окупували” (occupied), а не “зайняли” (taken).

Це викликало обурення румунів, адже Північна Буковина офіційно відійшла до складу Румунії за результатами післявоєнних мирних договорів.

Після цього державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії Дан Некулееску (Dan Neculăescu) провів бесіду з послом України в Бухаресті Олександром Баньковим і попросив у нього роз’яснень щодо згадок Зеленського про Румунію.

“Румунська сторона запросила роз’яснення щодо згадок про Румунію, що з’явилися в недавньому публічному виступі президента України, висловивши здивування з приводу них і наголосивши на необхідності правильного розуміння історії”, – заявив Некулееску.

Баньков на своїй сторінці у Facebook пояснив, що в українській версії звернення про окупацію не йдеться, а скандал спричинила проста помилка перекладу на англійську мову.

“Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео”, – зазначив Баньков.

Він додав, що цю помилку дуже швидко виправили.

“Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами у її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їх поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією. […] Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але зрештою вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій”, – зазначив посол.

Варто зазначити, що в коментарі виданню “ВВС News Україна” експерт центру “Нова Європа” Леонід Літра зауважив, що ця ситуація може негативно позначитись на взаєминах двох країн.

“Це створило серйозний негативний фон для України в Румунії. Наратив, який створювався в румунських медіа після цієї заяви, підриває довіру Румунії до України”, – сказав він.

Літра наголосив, що за останні шість років вдалося дуже багато зробити у відносинах країн, але такі заяви грають в мінус діалогу.

“Румунія, нарівні з Польщею – одна з двох сусідок України, яка однозначно є нашим союзником в боротьбі з російською агресією. Було б набагато доречніше нагадати, хто окупував Крим і частину Донбасу”, – додав експерт.