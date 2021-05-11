Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому голова політради партії "Опозиційної платформи — За життя" та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук ще не отримав підозру у фінансуванні тероризму, через яке проти нього запровадили санкції.

Про це йшлося на брифінгу правоохоронців 11 травня.

11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку за двома статтями ККУ — 111 (державна зрада) та 348 ККУ (замах на розграбування національних ресурсів на території Криму).

За словами Венедіктової, у цих епізодах обвинувачення “повністю впевнене”. “Як тільки ми будемо готові закінчити розслідування в інших кримінальних провадженнях, проголошувати про підозру, ви про це дізнаєтеся”, — сказала вона. Очільник СБУ Іван Баканов зауважив, що розслідування справи щодо фінансування тероризму триває. Поки слідство не має достатньої кількості доказів.

“Те, що ми сьогодні вирішили повідомити про певні факти та епізоди з тих кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, це не означає, що той епізод не розслідується. Прийде час, буде зібрано достатньо доказів для того, щоб проінформувати суспільство про хід розслідування цієї справи, щодо фінансування тероризму, то ми їх обов’язково повідомимо. Не переживайте, це розслідування триває”, — сказав він.

Як сповіщалося, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що санкції запроваджені через “фінансування тероризму”. Водночас підозр зазначеним особам у такому злочині не висували.