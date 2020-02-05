У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом.

Про це повідомляє Telegram-канал СБУ.

“Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18 не пов’язані з діяльністю телеканалу 1+1, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіо файлів, отриманих у незаконний спосіб”, — зазначили в СБУ.

Крім того, повідомляється, що слідчі дії проводяться й в інших осіб, які “перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів”.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубинський повідомив, що Служба безпеки України проводить обшуки в приміщеннях телеканалу “1+1” в Києві. Пізніше в спецслужбі підтвердили цю інформацію, не повідомляючи про причини слідчих дій. Сам Дубінський та журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводяться обшуки, зв’язали їх з розслідуванням справи щодо так званих “плівок Гончарука” — записів, зроблених під час робочої наради прем’єра, у порядку денному якої було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Нагадаємо, зазначені записи поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зафіксували листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якій вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубинському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.