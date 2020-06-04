У соцмережах поширили фото президента США Дональда Трампа з Біблією, порівнявши його з відфотошоплений знімком Адольфа Гітлера.

Про це повідомляють #Букви.

На тлі масових протестів в США в соціальних мережах почали поширювати колаж зі знімків президента США Дональд Трампа та Адольфа Гітлера. На порівнюваних фото обидва політики піднімають вгору праву руку, в якій тримають Біблію.

Ось приклади постів:

“Як для хлопця, який не любить, коли його порівнюють з Гітлером, він часто приймає пози Гітлера”.

“Республіканці стоять за маніпулюванням насильством. Вони знають, що політично мертві, агітація як виправдання воєнного стану — дуже поширена і стара практика в авторитарній книзі хитрощів”.

“Гітлер колись тримав Біблію, як наш фашист Трамп”.

Кадр з американським лідером, використаний в колажі, був зроблений в понеділок, 1 червня. Тоді Трамп відвідав 200-річну церкву біля Білого дому. Вона була підпалена під час зіткнень демонстрантів з поліцією на вихідних.

Видання The Independent опублікувало відео з заходу: