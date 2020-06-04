Про це повідомляють #Букви.
На тлі масових протестів в США в соціальних мережах почали поширювати колаж зі знімків президента США Дональд Трампа та Адольфа Гітлера. На порівнюваних фото обидва політики піднімають вгору праву руку, в якій тримають Біблію.
Ось приклади постів:
“Як для хлопця, який не любить, коли його порівнюють з Гітлером, він часто приймає пози Гітлера”.
“Республіканці стоять за маніпулюванням насильством. Вони знають, що політично мертві, агітація як виправдання воєнного стану — дуже поширена і стара практика в авторитарній книзі хитрощів”.
“Гітлер колись тримав Біблію, як наш фашист Трамп”.
Кадр з американським лідером, використаний в колажі, був зроблений в понеділок, 1 червня. Тоді Трамп відвідав 200-річну церкву біля Білого дому. Вона була підпалена під час зіткнень демонстрантів з поліцією на вихідних.
Видання The Independent опублікувало відео з заходу:
Зазначимо, в даний час Twitter вже почав позначати пости з цим фотоколажем, як такі, що містять неправдиву інформацію.
- Нагадаємо, вже шість днів в США і за їх межами не вщухають протести проти расизму і поліційної агресії, спровоковані вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліцейськими.
- Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.