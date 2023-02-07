Про це повідомили під час брифінгу в Медіацентрі “Україна-Укрінформ”.
“Нестача електроенергії не дозволяє виходити на заняття онлайн. Тому з понеділка 6 лютого і до кінця тижня ми маємо такі “технологічні канікули” для учнів”, – пояснив Братчук.
Натомість дитячі садки відновлять свою роботу з середи, 8 лютого. Дітей зможуть прийняти ті навчальні заклади, які обладнано генераторами.
Речник зазначив, що повернути графіки відключень світла для жителів Одеси та Одеського району сподіваються до кінця цього тижня. Нині тривають ремонтні роботи й перепідключення критичної інфраструктури на генератори.
- Станом на 7 лютого дефіцит потужності електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби. Найбільша частка відключень електропостачання – у Львівській та Одеській областях і в Києві.
- В Одесу, де минулого тижня сталася аварія на пошкодженій російськими військами підстанції, вже доставлено 82 генератори.
- В Одесі та Одеському районі ситуація зі світлом може покращитися 10 лютого. Нині фахівці зосередилися на ремонті одного з головних енергетичних об’єктів.