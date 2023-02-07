Про це повідомили під час брифінгу в Медіацентрі “Україна-Укрінформ”.

За словами речника начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, вимушені канікули, які тривали протягом понеділка і вівторка, будуть продовжені.

“Нестача електроенергії не дозволяє виходити на заняття онлайн. Тому з понеділка 6 лютого і до кінця тижня ми маємо такі “технологічні канікули” для учнів”, – пояснив Братчук.

Натомість дитячі садки відновлять свою роботу з середи, 8 лютого. Дітей зможуть прийняти ті навчальні заклади, які обладнано генераторами.

Речник зазначив, що повернути графіки відключень світла для жителів Одеси та Одеського району сподіваються до кінця цього тижня. Нині тривають ремонтні роботи й перепідключення критичної інфраструктури на генератори.