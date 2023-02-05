В «Укренерго» дали прогноз, коли в Одесі покращиться ситуація зі світлом

Про це повідомили під час брифінгу.
За словами глави правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, ремонти ведуть у посиленому режимі.
“Ми сфокусувалися на одному з них (пошкоджених об’єктів), який дозволить в найкоротші терміни відновити більш-менш нормально електропостачання міста та Одеського району. За нашими прогнозами, до кінця наступного робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи”, — сказав він.
Ситуація зі світлом має покращитися після закінчення ремонту. Кудрицький наголосив, що світла має бути більше з п’ятниці, 10 лютого, коли буде можливо покращити графіки відключень.
“Це дасть покращення з точки зору графіків відключення електроенергії для споживачів Одеси та Одеського району”, — додав глава правління НЕК.
Фахівці намагатимуться швидше відновити енергетику, але ситуація залежить від подальших атак росіян. Нині графік відключень встановили на рівні кожні 2 години зі світлом через 8 годин без нього.
- В Одесі все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання. У регіоні діють екстренні відключення світла, ремонти на підстанції тривають цілодобово.
- Як повідомляли у НЕК “Укренерго”, вранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Варто зауважити, що це – друга аварія на підстанції на Одещині. Перша аварія сталась ввечері 3 лютого.
- В Одесі та прилеглих до неї районах від вечора 3 лютого відсутнє електропостачання. Причиною стала масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій області. У зв’язку із цим прем’єр-міністр України доручив привезти до міста найпотужніші генератори.