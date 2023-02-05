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В «Укренерго» дали прогноз, коли в Одесі покращиться ситуація зі світлом

В Одесі та Одеському районі ситуація зі світлом може покращитися 10 лютого. Нині фахівці зосередилися на ремонті одного з головних енергетичних об'єктів.

Неділя, 5 лютого 2023, 15:36
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Про це повідомили під час брифінгу.

За словами глави правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, ремонти ведуть у посиленому режимі.

“Ми сфокусувалися на одному з них (пошкоджених об’єктів), який дозволить в найкоротші терміни відновити більш-менш нормально електропостачання міста та Одеського району. За нашими прогнозами, до кінця наступного робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи”, — сказав він.

Ситуація зі світлом має покращитися після закінчення ремонту. Кудрицький наголосив, що світла має бути більше з п’ятниці, 10 лютого, коли буде можливо покращити графіки відключень.

“Це дасть покращення з точки зору графіків відключення електроенергії для споживачів Одеси та Одеського району”, — додав глава правління НЕК.

Фахівці намагатимуться швидше відновити енергетику, але ситуація залежить від подальших атак росіян. Нині графік відключень встановили на рівні кожні 2 години зі світлом через 8 годин без нього.

Теги: відключення світла, енергетична інфраструктура, енергосистема, НЕК "Укренерго", Одеса, Одеська область, російсько-українська війна, Укренерго

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