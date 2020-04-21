Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун збільшив термін дії карантину до 1 червня, після того як в країні різко зросла кількість випадків захворювання серед робітників-мігрантів, що мешкають у Сінгапурі в гуртожитках.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Повідомляється, що понад тисячу нових випадків виявлено серед мігрантів.

Заходи, які включають закриття більшості робочих місць і шкіл, були спочатку розраховані до 7 квітня, пізніше були продовжені до 4 травня і врешті-решт кінцем до 1 червня.

“Число нових випадків зросла. Кожен день з’являється найменше 30 нових випадків”, – сказав Лі Сянь Лун.

На сьогодні в Сінгапурі зареєстровано 1100 нових випадків, які були виявлені в гуртожитках для робітників-мігрантів в результаті масового тестування.