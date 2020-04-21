Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Повідомляється, що понад тисячу нових випадків виявлено серед мігрантів.
Заходи, які включають закриття більшості робочих місць і шкіл, були спочатку розраховані до 7 квітня, пізніше були продовжені до 4 травня і врешті-решт кінцем до 1 червня.
“Число нових випадків зросла. Кожен день з’являється найменше 30 нових випадків”, – сказав Лі Сянь Лун.
На сьогодні в Сінгапурі зареєстровано 1100 нових випадків, які були виявлені в гуртожитках для робітників-мігрантів в результаті масового тестування.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.
- Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
- Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.