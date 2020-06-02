Про це повідомляє прес-служба Слов’янської міської ради.

Уточнюється, що за останні три доби зараження коронавірусом було зафіксовано у трьох жителів Слов’янська.

При цьому ще четверо місцевих жителів були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

“У зв’язку з цим обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення, які забороняють на невизначений час: роботу установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів; заняття в групах до 10 осіб в установах освіти”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що за станом на сьогоднішній день в Україні діє так званий адаптивний карантин, під час якого регіональні комісії можуть самостійно приймати рішення з приводу послаблення, або посилення обмежень залежно від ситуації.