Про це повідомляє прес-служба Слов’янської міської ради.
Уточнюється, що за останні три доби зараження коронавірусом було зафіксовано у трьох жителів Слов’янська.
При цьому ще четверо місцевих жителів були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.
“У зв’язку з цим обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення, які забороняють на невизначений час: роботу установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів; заняття в групах до 10 осіб в установах освіти”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що за станом на сьогоднішній день в Україні діє так званий адаптивний карантин, під час якого регіональні комісії можуть самостійно приймати рішення з приводу послаблення, або посилення обмежень залежно від ситуації.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.