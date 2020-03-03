Про це журналістам повідомила народний депутат партії “Слуга народу” Галина Янченко, повідомляє корреспондент #Букв.

Вона зазначила, що в порядку денному позачергового засідання Верховної ради немає питання про заміну керівників силових органів, в тому числі генпрокурора України.

“На порядку денному на позачерговому засіданні питання стоїть про звіт силових органів. Про звільнення на сьогоднішній день не йдеться”, – заявила Янченко.

Раніше сьогодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура в коментарі #Буквам повідомив, що в середу, 4 березня, Верховна Рада з великою ймовірністю відправить у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.