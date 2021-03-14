Про це повідомляється на сайті політсили.

Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію “Слуги народу”.

“Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії”, – йдеться у заяві партії.

Члени київського обласного осередку у ході конференції ухвалили рішення про призначення нового очільника більшістю голосів. Партійці також звернулися до голови партії з ініціативою скликати позачергову конференцію з кадрових питань.

Більшістю голосів новим головою Київського партійного осередку став Андрій Мотовиловець.

“Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії. Процедура переобрання відбулася відповідно до статуту партії, законодавства та без будь-яких порушень”, – сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Варто зазначити, що на своїй сторінці у Facebook Дубінський усіляко наголошував про “шахраїв, які хочуть провести конференцію Київської обласної організації”.

“Ніяких конференцій Київська обласна організація завтра (тобто 14 березня) не проводить. Жоден член Київської обласної організації не звертався ні в обласну організацію, ні до її керівництва з пропозицією про проведення конференції”, – зазначив Дубінський.

Крім того, Дубінський опублікував заяву ради Київської обласної організації політичної партії “Слуга народу”, в якій зазначається, що “14 березня 2021 року рада провела позачергове засідання, на якому члени ради обговорили шахрайські та аферистичні схеми … з метою зміни керівника Київської обласної організації, чергових провокацій проти голови Київської обласної організації”.

А в Instagram Дубінський написав, що “зелений – був помилкою”.

Як відомо, 13 березня в Києві відбувся XI з’їзд “Слуги народу”, на якому затвердили нову редакцію статуту партії.

Варто зазначити, що нардеп Дубінський наразі перебуває під санкціями США. Раніше його через це виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді. 2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.