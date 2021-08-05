В Нью-Йорку вже оголосили про введення паспортів вакцинації, які почнуть діяти в середині вересня. Однак чиновники в більшості інших штатів таку ініціативу розкритикували й не підтримали, апелюючи до першої поправки Конституції щодо свобод американських громадян.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо цього тижня офіційно оголосив, що з середини вересня жителям міста потрібно буде мати доказ отримання хоча б одного щеплення проти коронавірусу, аби зайти до ресторану, бару, кафе чи спортивної зали.

“Це дуже важливо, оскільки нам відомо, що сприятиме прискоренню темпів вакцинації… Наша мета – переконати всіх, що час настав. Якщо ми збираємося зупинити коронавірус, то час настав. Це означає, що потрібно зробити щеплення прямо зараз”, – сказав політик.

Нью-Йорк став першим містом, де оголосили про введення паспортів вакцинацій.

В Бостоні (сусідній штат Массачусетс) від паспортів відмовилися, назвавши їх “рабськими документами”. Виконувачка обов’язків мера міста Кім Джейні сказала з цього приводу:

“В цій країні довга історія щодо людей, яким потрібно було пред’являти документи… І період рабства, пострабства… Якщо ти іммігрант… Ми, зі свого боку, повинні зробити все, аби жителі Бостона не почувалися обмежити в правах та свободах, незалежно від кольору шкіри та походження”.

Американські правозахисники вважають, що показники вакцинації викликають занепокоєння через те, що паспорти впливатимуть на кольорові нацменшини. Приміром, в Бостоні, в районах, де живуть темношкірі, рівень вакцинації значно нижчий, ніж в районах, де живуть білі люди.

У відповідь представниця міськради Бостону Андреа Кемпбелл написала:

“Вчорашні коментарі ставлять під загрозу здоров’я людей, це ясно та просто… В Бостоні є всі можливості, аби бути прикладом для всієї країни, коли йдеться про вакцинацію жителів”.

When we are combating a deadly virus & vaccine hesitancy, this kind of rhetoric is dangerous. Showing proof of vaccination is not slavery or birtherism. We are too close to give ground to COVID. Science is science. It's pretty simple – Vax up and mask up.https://t.co/twxS1PJqYY — Andrea J. Campbell (@andreaforboston) August 3, 2021

Після неї інша кандидатка на пост очільниці Бостона Джейні Мішель Ву сказала, що підтримує ініціативу Нью-Йорка щодо необхідності доказів вакцинації при вході до ресторанів, магазинів та інших закритих приміщень.

“Нашим лідерам потрібно закріпити довіру населення до вакцин”, – написала вона.

Earlier today, I pointed out several hurdles facing communities of color with lower vaccination rates. These hurdles should not be excuses, but we must consider our shared history as we work to ensure an equitable public health and economic recovery. — Kim Janey (@MayorKimJaney) August 3, 2021

Проти введення паспортів вакцинації виступають й інші чиновники й політики. В більшості, це представники Республіканської партії. Приміром, губернатор Флориди Рон ДеСантіс виступив категорично проти. Деякі представники Республіканської партії використовували більш підбурювальну риторику, порівнюючи вимоги щодо вакцинації з Голокостом і не тільки.

Рішення Нью-Йорка щодо введення паспортів вакцинації аналогічне рішенням, ухваленим в Італії та Франції.

Наразі, за офіційними даними, приблизно 66% дорослого населення Нью-Йорка повністю вакциновано проти коронавірусу.

Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.