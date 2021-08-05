Про це повідомляє американське видання ABC News.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо цього тижня офіційно оголосив, що з середини вересня жителям міста потрібно буде мати доказ отримання хоча б одного щеплення проти коронавірусу, аби зайти до ресторану, бару, кафе чи спортивної зали.

“Це дуже важливо, оскільки нам відомо, що сприятиме прискоренню темпів вакцинації… Наша мета – переконати всіх, що час настав. Якщо ми збираємося зупинити коронавірус, то час настав. Це означає, що потрібно зробити щеплення прямо зараз”, – сказав політик.

Нью-Йорк став першим містом, де оголосили про введення паспортів вакцинацій.

В Бостоні (сусідній штат Массачусетс) від паспортів відмовилися, назвавши їх “рабськими документами”. Виконувачка обов’язків мера міста Кім Джейні сказала з цього приводу:

“В цій країні довга історія щодо людей, яким потрібно було пред’являти документи… І період рабства, пострабства… Якщо ти іммігрант… Ми, зі свого боку, повинні зробити все, аби жителі Бостона не почувалися обмежити в правах та свободах, незалежно від кольору шкіри та походження”.

Американські правозахисники вважають, що показники вакцинації викликають занепокоєння через те, що паспорти впливатимуть на кольорові нацменшини. Приміром, в Бостоні, в районах, де живуть темношкірі, рівень вакцинації значно нижчий, ніж в районах, де живуть білі люди.

У відповідь представниця міськради Бостону Андреа Кемпбелл написала:

“Вчорашні коментарі ставлять під загрозу здоров’я людей, це ясно та просто… В Бостоні є всі можливості, аби бути прикладом для всієї країни, коли йдеться про вакцинацію жителів”.

Після неї інша кандидатка на пост очільниці Бостона Джейні Мішель Ву сказала, що підтримує ініціативу Нью-Йорка щодо необхідності доказів вакцинації при вході до ресторанів, магазинів та інших закритих приміщень.

“Нашим лідерам потрібно закріпити довіру населення до вакцин”, – написала вона.

Проти введення паспортів вакцинації виступають й інші чиновники й політики. В більшості, це представники Республіканської партії. Приміром, губернатор Флориди Рон ДеСантіс виступив категорично проти. Деякі представники Республіканської партії використовували більш підбурювальну риторику, порівнюючи вимоги щодо вакцинації з Голокостом і не тільки.

Рішення Нью-Йорка щодо введення паспортів вакцинації аналогічне рішенням, ухваленим в Італії та Франції.

Наразі, за офіційними даними, приблизно 66% дорослого населення Нью-Йорка повністю вакциновано проти коронавірусу.

Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.

  • У Канаді оштрафували двох туристів, які прибули в Торонто із США, майже на 20 000 доларів кожного за недотримання карантинних в’їзних вимог.