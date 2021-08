Про це повідомляє американське видання ABC News.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо цього тижня офіційно оголосив, що з середини вересня жителям міста потрібно буде мати доказ отримання хоча б одного щеплення проти коронавірусу, аби зайти до ресторану, бару, кафе чи спортивної зали.

Нью-Йорк став першим містом, де оголосили про введення паспортів вакцинацій.

В Бостоні (сусідній штат Массачусетс) від паспортів відмовилися, назвавши їх “рабськими документами”. Виконувачка обов’язків мера міста Кім Джейні сказала з цього приводу:

“В цій країні довга історія щодо людей, яким потрібно було пред’являти документи… І період рабства, пострабства… Якщо ти іммігрант… Ми, зі свого боку, повинні зробити все, аби жителі Бостона не почувалися обмежити в правах та свободах, незалежно від кольору шкіри та походження”.

Американські правозахисники вважають, що показники вакцинації викликають занепокоєння через те, що паспорти впливатимуть на кольорові нацменшини. Приміром, в Бостоні, в районах, де живуть темношкірі, рівень вакцинації значно нижчий, ніж в районах, де живуть білі люди.

У відповідь представниця міськради Бостону Андреа Кемпбелл написала:

“Вчорашні коментарі ставлять під загрозу здоров’я людей, це ясно та просто… В Бостоні є всі можливості, аби бути прикладом для всієї країни, коли йдеться про вакцинацію жителів”.

When we are combating a deadly virus & vaccine hesitancy, this kind of rhetoric is dangerous. Showing proof of vaccination is not slavery or birtherism. We are too close to give ground to COVID. Science is science. It's pretty simple – Vax up and mask up.https://t.co/twxS1PJqYY

— Andrea J. Campbell (@andreaforboston) August 3, 2021