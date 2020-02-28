Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні сказано, що для міді і сталі – це близько двох годин.
На картоні і пластиці активним коронавірус може залишатися довше. Наскільки довше – потрібно з’ясувати.
Виходячи з проведеної експертизи, представники CDC припустили, що коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess міг поширюватися не повітряно-крапельним шляхом, а саме через активність на різних поверхнях.
У медичному закладі зазначили, що активність коронавірусу на різних поверхнях не повинна вплинути на вантажні перевезення.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила припущення, що рівень смертності в Китаї становить від 2% до 4%.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.