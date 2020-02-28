Директор американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, що їм вдалося визначити, як довго коронавірус може залишатися активним на різних поверхнях.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні сказано, що для міді і сталі – це близько двох годин.

На картоні і пластиці активним коронавірус може залишатися довше. Наскільки довше – потрібно з’ясувати.

Виходячи з проведеної експертизи, представники CDC припустили, що коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess міг поширюватися не повітряно-крапельним шляхом, а саме через активність на різних поверхнях.

У медичному закладі зазначили, що активність коронавірусу на різних поверхнях не повинна вплинути на вантажні перевезення.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила припущення, що рівень смертності в Китаї становить від 2% до 4%.