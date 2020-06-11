Фармкомпанія з США почала випробування препарату — "коктейлю антитіл" — який, як передбачається, може застосовуватися для лікування та профілактики COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. в четвер, 11 червня, оголосила про початок випробувань на пацієнтах препарату на основі антитіл до COVID-19.

Під час першої частини випробувань вчені перевірятимуть, чи безпечна терапія антитілами для людей. У разі успіху випробувань препарат вже восени може бути доступний для використання з метою лікування симптомів COVID-19 або для захисту вразливих груп (таких як літні люди або працівники охорони здоров’я).

“Ми створили унікальний коктейль противірусних антитіл, який може запобігти і вилікувати інфекцію, а також запобігти вірусному “витоку”, що є найважливішим заходом обережності в умовах глобальної пандемії, що триваює”, — зазначив доктор Джордж Янкопулос, президент і головний науковий співробітник Regeneron.

Зазначається, що Regeneron Pharmaceuticals Inc. має намір випробувати препарат на таких 4 групах: