Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. в четвер, 11 червня, оголосила про початок випробувань на пацієнтах препарату на основі антитіл до COVID-19.
Під час першої частини випробувань вчені перевірятимуть, чи безпечна терапія антитілами для людей. У разі успіху випробувань препарат вже восени може бути доступний для використання з метою лікування симптомів COVID-19 або для захисту вразливих груп (таких як літні люди або працівники охорони здоров’я).
“Ми створили унікальний коктейль противірусних антитіл, який може запобігти і вилікувати інфекцію, а також запобігти вірусному “витоку”, що є найважливішим заходом обережності в умовах глобальної пандемії, що триваює”, — зазначив доктор Джордж Янкопулос, президент і головний науковий співробітник Regeneron.
Зазначається, що Regeneron Pharmaceuticals Inc. має намір випробувати препарат на таких 4 групах:
- люди, ушпиталені з COVID-19;
- люди, у яких є симптоми захворювання, проте вони не госпіталізовані;
- люди, які здорові, але мають високий ризик захворіти;
- здорові люди, які вступили в тісний контакт з хворою людиною.
Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 та має антитіла, захищений від повторного зараження.
- У квітні вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- За даними ВООЗ, що тепер ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу.