Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Наразі площа пожежі складає 564 квадратних милі, а це половина площі Род-Айленду.
За минулу добу пожежникам вдалося збільшити площу стримування пожежі до 30%.
За даними Національного пожежного центру, з початку 2021 року в США пожежі охопили понад 1,2 млн акрів території країни. В основному, пожежі відбуваються в західних штатах. Було зафіксовано понад 4 тисячі загорянь, що вдвічі більше, ніж торік. В порівнянні з минулим роком, в Каліфорнії згоріло в п’ять разів більше лісу.
- Згідно з даними Європейської програми спостереження за Землею (“Копернікус”, Copernicus), в Північній Америці був найспекотніший червень за всю історію спостережень.
- Раніше повідомлялося, що у Лапландії зареєстрували найспекотніший день з 1914 року.
- В Організації Об’єднаних Націй (ООН) визнали новий температурний рекорд в Антарктиді – 18,3 °C.