В американському штаті Орегон продовжуються лісові пожежі, які вже знищили територію, як місто Лос-Анджелес. Вогонь не вдається загасити вже протягом двох тижнів. Локалізувати пожежу вдалося тільки на 15%.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Наразі площа пожежі складає 564 квадратних милі, а це половина площі Род-Айленду.

За минулу добу пожежникам вдалося збільшити площу стримування пожежі до 30%.

За даними Національного пожежного центру, з початку 2021 року в США пожежі охопили понад 1,2 млн акрів території країни. В основному, пожежі відбуваються в західних штатах. Було зафіксовано понад 4 тисячі загорянь, що вдвічі більше, ніж торік. В порівнянні з минулим роком, в Каліфорнії згоріло в п’ять разів більше лісу.