На територію США прилетіли перші 200 біженців з Афганістану. Це люди, які допомагали американському уряду та американським військовим під час 20-річної війни. Вони прибули до США разом зі своїми родинами.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Афганці, які прилетіли до США, отримали особливий імміграційний статус (SIV) в рамках операції з евакуації з Афганістану людей, які допомагали американським урядовцям.

“Сьогоднішній день став важливим кроком в рамках виконання нашої обіцянки, яку ми дали тисячам афганських громадян, які разом з американськими військовими та дипломатами працювали в Афганістані протягом останніх 20 років”, – заявив з цього приводу президент США Джо Байден.

Представники Білого дому оголосили про початок операції “Притулок для союзників” 14 липня. В рамках ініціативи планується евакуювати з Афганістану перекладачів та інших громадян, які певним чином допомагали американським та союзним військовим. Їм, як біженцям, дали притулок в США, оскільки вони бояться помсти з боку представників Талібану.

США готові прийняти до 100 тисяч афганців в рамках цієї ініціативи, але про притулок попросили трохи більше ніж 20 тисяч осіб та члени їх родин.

Протягом найближчих кількох тижнів в США з Афганістану прилетять ще близько 700 осіб, візи яким вже схвалили.

За час військових дій в Афганістані зі США співпрацювали понад 18 тисяч афганців. Вони працювали перекладачами, водіями, інженерами, охоронцями, службовцями американських посольств тощо. Після рішення щодо виведення військ зі США афганці подали заявки на імміграційні візи для осіб, яким погрожують через співпрацю зі США. Окрім самих заявників, емігрувати з Афганістану мають і члени їх родин. Загалом — понад 53 тисячі осіб.

На першому етапі США розглянуть заявки на імміграцію. На другому етапі афганців перемістять до третіх країн, де вони чекатимуть на американські візи. При цьому, переїзд до третьої країни не дає гарантії, що потім вдасться отримати американську візу. Що буде в разі, якщо афганець не отримає американську візу, скерують його назад чи залишать у третій країні, не відомо.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.