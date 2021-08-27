Верховний суд США 26 серпня відхилив останній мораторій на виселення орендаторів через несплату за житло. Тепер під загрозою виселення опинилося 11 мільйонів американських родин.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Більшість суддів (п’ять проти трьох) проголосували за скасування мораторію на виселення. В рішенні на вісім сторінок сказано, що Центр з контролю та профілактики захворювань перевищив свої повноваження, коли ввів у дію останній мораторій.

“CDC увів загальнонаціональний мораторій на виселення на основі закону, який діяв кілька десятиріч тому… (закон 1944 року, – ред.) Повірити в те, що закон дає CDC такі широкі повноваження складно, це викликає сумніви та недовіру”, – пояснили судді.

Як відомо, 29 липня в Білому домі оголосили про те, що власники нерухомості з 1 серпня знову мають право виселяти орендарів, які протягом певного часу не платять за житло. Через пандемію коронавірусу діяв меморандум на виселення.

У відповідь 4 серпня у Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) оголосили про новий мораторій на виселення орендарів житла. Він мав би тривати 60 днів, до 3 жовтня. Взагалі, перший мораторій на виселення було введено за ініціативи Центру з контролю та профілактики захворювань у вересні 2020 року. Він діяв 11 місяців.

Резюмуючи, у Верховному суді звернули увагу на те, що якщо мораторій продовжить діяти, попри ухвалене рішення, Конгрес має взяти на себе відповідальність та санкціонувати це рішення.

В Білому дому вже відреагували на рішення Верховного суду:

“В результаті ухваленого рішення американські родини постраждають через виселення, а вся країна постраждає від підвищеного ризику поширення захворюваності на коронавірус”.

Рішення суду привітали орендарі, оскільки через мораторій вони втрачали мільярди доларів.

Наразі найбільші борги за оренду житла в жителів таких штатів, як Огайо, Південна Кароліна, Теннессі та Джорджія.

За даними Міністерства житлового будівництва й міського розвитку, до кінця березня 6,4 мільйона американських родин не сплатили оренду житла. 3,6 млн американців отримали повідомлення про примусове виселення протягом наступних двох місяців, якщо не заплатять за житло.

Аби допомогти американцям, які не можуть заплатити за оренду, Конгрес виділив майже 47 мільярдів доларів допомоги. Але поки що люди отримали лише 3 мільярди доларів з першого траншу (25 мільярдів доларів). Деякі штати (зокрема Нью-Йорк) зовсім не отримали грошей на це. Аби отримати гроші, штати мають зробити відповідні запити, зазначивши конкретні родини та їх заборгованість. Ті, хто не платить орендну плату, мають довести – що їх не беруть на роботу з певної причини та що в них немає вагомих заощаджень.