Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) випадково оприлюднили оновлені рекомендації щодо коронавірусу, в яких повідомляли про те, що COVID-19 передається не тільки під час близького контакту, але і через повітря.

Про це повідомляє видання CNN.

Так у п’ятницю на сайті CDC з’явилися оновлені рекомендації щодо коронавірусу. В оновленому тексті, як і в старому, було вказано, що COVID-19 найчастіше поширюється між людьми, які знаходяться в тісному контакті один з одним.

При цьому було додано, що вірус поширюється також “через респіраторні краплі або дрібні частинки, наприклад, в аерозолях, які виникають, коли інфікована людина кашляє, чхає, співає, розмовляє або дихає”.

Ці частинки, згідно з повідомленням, можуть викликати інфекцію при вдиханні. Такий шлях передачі вірусу було названо основним.

“З’являється все більше свідчень того, що краплі і частки в повітрі можуть залишатися в повітрі і вдихатися іншими людьми, а також долати відстані понад 1,8 метрів (наприклад, під час хорової практики, в ресторанах або на заняттях фітнесом). Зазвичай в приміщенні без хорошої вентиляції цей ризик збільшується”, — йшлося у повідомленні.

Крім цього, в оновлених рекомендаціях зазначалося, що варто використовувати очищувачі повітря і триматися на дистанції у не менш ніж 1,8 метра від інших людей, коли є така можливість.

Ці оновлення зникли вже в понеділок, на сайті з’явився старий текст рекомендацій. За словами представника CDC Джейсон Макдональд, це був чорновий варіант нових рекомендацій і опублікували його випадково.

“Чорновий варіант пропонованих змін цих рекомендацій був помилково опубліковано на офіційному сайті агентства. CDC зараз оновлює свої рекомендації щодо передачі SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає COVID-19) повітряним шляхом. Після того, як цей процес буде завершений, рекомендації буде оновлено”, — сказав він.

В червні повідомлялося, що вчені припускають, що передача вірусу через аерозоль можлива. Тоді запевняли, що малоймовірно, що цей спосіб зараження є основним.