Компанія Moderna (США) заявила про готовність першої вакцини від коронавірусу COVID-19. Вакцина успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

Про це сказано в офіційному прес-релізі компанії.

Ця вакцина стимулює імунні реакції. Тобто імунітет набагато швидше справляється з коронавірусом. Такий результат було отримано у всіх добровольців, яким вводили вакцину.

На цьому етапі результати показали, що вакцина працює ефективно.

Що стосується побічних ефектів, то внаслідок введення вакцини можуть виникати втома, озноб, головний біль, біль в м’язах і в місці ін’єкції.

Наразі ця вакцина залишається першою серед всіх пробних препаратів.

Тепер стартувала друга фаза випробування вакцини компанії Moderna. Якщо на першому етапі препарат давали обмеженій кількості здорових людей, тепер проводитимуться розширені клінічні випробування, в тому числі на пацієнтах різних вікових груп і з проблемами здоров’я.

Третя фаза повинна стартувати в кінці липня. Брати участь в тестуванні будуть 30 тисяч добровольців. Це дозволить набагато точніше визначити ефективність і безпеку нового препарату.

Тільки після третього етапу досліджень буде прийнято рішення щодо того, чи можна починати масовий випуск вакцини.