Влада Угорщини була попереджена щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. За словами Секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Будапешт мав власні плани на частину територій.

Про це Олексій Данілов повідомив в етері національного телемарафону.

“Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Ба більше, Путін заздалегідь попередив про те, що будуть напади на нашу країну”, — зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що країна мала бажання претендувати на території України. Та застеріг, що подібний план ніколи не буде реалізований.