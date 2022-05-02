Про це Олексій Данілов повідомив в етері національного телемарафону.
“Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з РФ. Ба більше, Путін заздалегідь попередив про те, що будуть напади на нашу країну”, — зазначив секретар РНБО.
Він наголосив, що країна мала бажання претендувати на території України. Та застеріг, що подібний план ніколи не буде реалізований.
“Подивимося, які наслідки будуть за результатами цієї війни для цієї країни”, — заявив Данілов.
- Нагадаємо, попри російську агресію проти України, уряд Угорщини вирішив не змінювати свою політику щодо імпорту енергоресурсів із РФ і тому не підтримуватиме відповідні санкції від ЄС.
- Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною, доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.
- Водночас авторитарний прем’єр Угорщини, націоналіст Віктор Орбан переміг на парламентських виборах. А чинний сербський президент Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, опанувавши у такий спосіб другий термін на пості голови держави.