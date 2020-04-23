Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Решта 7% українців інфікувалися коронавірусом на території інших держав.
“В Україні 93 % людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави. Інші 7 % перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів”, – наголошується в повідомленні.
У Центрі нагадали, що новий коронавірус передається від людини до людини крапельним і контактним шляхами: тобто через дрібні крапельки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.
Ці краплі поширюються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа і рота іншої людини, котра знаходиться поруч.
Згідно з даними Центру, станом на 23 квітня, в Україні 55 % підтверджених випадків COVID-19 складають люди у віковій групі до 50 років.
“Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни”, – йдеться в повідомленні.
Так, у Центрі радять:
• вітатися без потиску рук;
• дотримуватися гігієни рук: якомога частіше мити їх із милом протягом 20-40 секунд або обробляти дезінфектором із вмістом спирту не менше 60 %;
• дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю (кашляти і чхати в одноразову серветку, яку потім відразу треба викинути або, якщо її немає – у згин ліктя);
• дотримуватися дистанції: не менше півтора метри від інших людей;
• самоізолюватися в разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо (особливо, якщо серед них є люди похилого віку).
- В Україні станом на ранок 23 квітня зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 578 нових випадків, що є рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- У МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.