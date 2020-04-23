Більш ніж 90 % українців з COVID-19, у яких встановили шлях передачі коронавірусу, інфікувалися на території України.

Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Решта 7% українців інфікувалися коронавірусом на території інших держав.

“В Україні 93 % людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави. Інші 7 % перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів”, – наголошується в повідомленні.

У Центрі нагадали, що новий коронавірус передається від людини до людини крапельним і контактним шляхами: тобто через дрібні крапельки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.

Ці краплі поширюються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа і рота іншої людини, котра знаходиться поруч.

Згідно з даними Центру, станом на 23 квітня, в Україні 55 % підтверджених випадків COVID-19 складають люди у віковій групі до 50 років.

“Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни”, – йдеться в повідомленні.

Так, у Центрі радять:

• вітатися без потиску рук;

• дотримуватися гігієни рук: якомога частіше мити їх із милом протягом 20-40 секунд або обробляти дезінфектором із вмістом спирту не менше 60 %;

• дотримуватися респіраторної гігієни та етикету кашлю (кашляти і чхати в одноразову серветку, яку потім відразу треба викинути або, якщо її немає – у згин ліктя);

• дотримуватися дистанції: не менше півтора метри від інших людей;

• самоізолюватися в разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо (особливо, якщо серед них є люди похилого віку).