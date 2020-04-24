У порівнянні з вчорашнім днем, кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зменшилася, а число пацієнтів, котрі одужали, перевищило позначку в 600 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, вчора був встановлений антирекорд – 578 заражених за добу. Станом на сьогоднішній ранок у МОЗ повідомили про 477 нових випадків.

Як поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу коронавірус був діагностований у 28 дітей і 98 медпрацівників.

Найбільшу кількість випадків за добу було виявлено в Чернівецькій області (59), Київській області (54) і Києві (63).

Протягом доби померли ще 6 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 187 до 193 (з них 99 чоловіків і 94 жінки). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %). Водночас одужали 97 пацієнтів. Кількість тих, хто одужав, зросла з 504 до 601 особи (з них 109 медиків).

У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 7647 осіб, з яких 503 дитини і 1458 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 370 випадків, 3 з яких летальні; 51 людина одужала;

• Волинська область – 203 випадки зараження; 4 людини померли, 26 одужали;

• Дніпропетровська область – 195 випадків, 1 з яких летальний; 11 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 24 випадки коронавірусу, 1 летальний; 10 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 309 випадків; 7 людей померли, 4 одужали;

• Закарпатська область – 260 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 27 одужали;

• Запорізька область – 163 випадки COVID-19; 4 пацієнта померли, 25 одужали;

• Івано-Франківська область – 684 випадки; 45 осіб померли, 27 одужали;

• місто Київ – 1122 випадки зараження; 20 осіб померли, 53 одужали;

• Київська область – 505 випадків коронавірусу; 12 осіб померли, 38 одужали;

• Кіровоградська область – 283 випадки COVID-19; 14 людей померли, 35 одужали;

• Львівська область – 298 випадків, 12 з яких летальні; 39 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 27 випадків; 3 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 103 випадки зараження, 1 з яких летальний;

• Одеська область – 169 випадків коронавірусу, 3 з яких летальні; 8 осіб одужали;

• Полтавська область – 161 випадок COVID-19; 3 людини померли, 12 одужали;

• Рівненська область – 437 випадків; 11 осіб померли, 39 одужали;

• Сумська область – 90 випадків зараження, 4 з яких летальні; 34 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 532 випадки; 7 людей померли, 45 одужали;

• Харківська область – 118 випадків COVID-19, 2 з яких летальні; 12 осіб одужали;

• Херсонська область – 77 випадків; 1 людина померла, 11 одужали;

• Хмельницька область – 65 випадків коронавірусу, 5 з яких летальні; 7 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 234 випадки, 3 з яких летальні; 36 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 1199 випадків COVID-19; 23 людини померли, 45 одужали;

• Чернігівська область – 19 випадків, 1 з яких летальний; 3 пацієнта одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 5158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівників.

Госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей і 244 медика.

На апараті штучної вентиляції легенів знаходяться 103 людини, в тому числі одна дитина.

Всього в Україні досліджено 77 тисяч 752 проби на коронавірус методом ПЛР (5263 дослідження за останню добу).