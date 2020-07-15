Про це свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.
За добу померли ще 15 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1427 летальних випадків.
При цьому одужали 977 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 131 пацієнт.
За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 607 осіб.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області (171), Харківській області (64), Закарпатській області (57) і Києві (147).
При цьому нових випадків не виявили тільки в Кіровоградській області.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.