Станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 836 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.

За добу померли ще 15 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1427 летальних випадків.

При цьому одужали 977 осіб. З початку спалаху подолали коронавірус 28 тисяч 131 пацієнт.

За весь час епідемії в Україні захворіли 55 тисяч 607 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області (171), Харківській області (64), Закарпатській області (57) і Києві (147).

При цьому нових випадків не виявили тільки в Кіровоградській області.