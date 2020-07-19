Народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соцполітики Галина Третьякова вважає, що Україні необхідно створити демографічне агентство, яке проводило б детальне опитування українських сімей щодо їхньго життя і матеріального становища.

Про це вона розповіла в інтерв’ю hromadske.

“Взагалі я мрію про те, щоб в Україні з’явилася демографічна агенція… Вона б робило опитування родин для того, щоб навіть прожитковий мінімум ми обраховували не на теоретичних засадах, коли науковці рахують, скільки вуглеводів і білків потрібно людині для того, щоб вижити”, — поділилася Третьякова.

За її словами, такі опитування повинні проводитися в різних містах України, щоб у законодавців було уявлення про структуру сім’ї.

Ми робимо сьогодні замало досліджень і не знаємо, скільки вони (родини — ред.) витрачають на їжу у відсотках до свого доходу, яка в нас в середньому родина, які родини розповсюджені в Києві й, до прикладу, в Бердичеві”, — пояснила депутатка.

На її думку, важливо розуміти, які сім’ї поширені в різних містах, скільки в середньому у них дітей, хто годувальник і яким чином він приносить дохід в сім’ю – зарплата найманого працівника або дохід від бізнесу.

“Яким чином домогосподарства щось відкладає на випадки, “чорний день” ми це називаємо, коли хтось захворіє, коли годувальник піде з життя, коли народиться дитина, що на відпустку відкласти. Оце все ми не знаємо, ми робимо (рахуємо — ред.) це на відчуттях… Такий портрет (українських родин — ред.) мають виписувати демографічні агенції”, – сказала депутатка.