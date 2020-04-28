В Україні кількість заражень коронавірусом COVID-19 наближається до 9,5 тисяч випадків. При цьому майже тисяча людей вже одужали.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за останню добу було підтверджено 401 новий випадок: з них 25 дітей та 94 медпрацівника.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Києві – 78, Чернівецькій області – 54, Тернопільській – 52, Київській області – 34.

За добу померли ще 19 осіб. Кількість летальний випадків зросла з 220 до 239 (з них 132 чоловіки та 107 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %).

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, більшість померлих мали хронічні захворювання (це “були люди з групи ризику”).

Водночас одужали ще 128 людей. Загалом одужали вже 992 пацієнта, з яких 209 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 9410 осіб, з них 639 дітей і 1843 медика.

З початку спалаху в Україні досліджено на коронавірус 98 тисяч 719 зразків методом ПЛР (за минулу добу 5200 досліджень).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 406 випадків зараження, 3 з яких летальні; 92 пацієнта одужали;

• Волинська область – 260 випадків, 6 з них летальні; 52 людини одужали;

• Дніпропетровська область – 318 випадків COVID-19, 2 з яких летальні; 16 осіб одужали;

• Донецька область – 52 випадки коронавірусу, 1 з них летальний; 10 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 354 випадки захворювання, 8 з яких летальні; 16 пацієнтів одужали;

• Закарпатська область – 387 випадків; 9 людей померли, 33 одужали;

• Запорізька область – 208 випадків зараження; 5 людей померли, 44 одужали;

• Івано-Франківська область – 783 випадки COVID-19; 49 осіб померли, 72 одужали;

• місто Київ – 1298 випадків захворювання, 23 з них летальні; 64 пацієнта одужали;

• Київська область – 604 випадки коронавірусу; 13 осіб померли, 63 одужали;

• Кіровоградська область – 356 випадків COVID-19; 17 осіб померли, 61 одужав;

• Львівська область – 371 випадок зараження; 13 з них летальні; 58 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 32 випадки; одужали 3 пацієнта;

• Миколаївська область – 116 випадків COVID-19; 2 людини померли, 3 одужали;

• Одеська область – 248 випадків захворювання, 3 з них летальні; 12 осіб одужали;

• Полтавська область – 180 випадків зараження; 3 людини померли, 20 одужали;

• Рівненська область – 553 випадки COVID-19; 11 осіб померли, 46 одужали;

• Сумська область – 95 випадків захворювання; 4 з них летальні; 54 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 664 випадки коронавірусу; 12 осіб померли, 74 одужали;

• Харківська область – 221 випадок зараження; 4 з них летальні; 17 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 88 випадків, 1 з них летальний; 26 осіб одужали;

• Хмельницька область – 72 випадки COVID-19; 5 людей померли, 18 одужали;

• Черкаська область – 276 випадків зараження; 8 людей померли, 55 одужали;

• Чернівецька область – 1429 випадків COVID-19; 33 з них летальні; 79 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 39 випадків зараження, 4 з яких летальні; 4 пацієнта одужали.