В Україні розробили і незабаром почнуть використовувати спеціальний застосунок для контролю громадян, які перебувають в обсервації і на самоізоляції.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” сказав віце-прем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Застосунок дозволить відстежувати факт того, чи залишав той чи інший громадянин свій будинок в умовах самоізоляції через підтвердження ідентифікації особи, а також – геолокацію.

Якщо з якоїсь причини українець відмовиться встановлювати додаток або ігноруватиме повідомлення – його покарають згідно із законодавчою нормою про порушення правил карантину.

“Застосунок працює таким чином: протягом 14 днів людині будуть приходити 10 push-повідомлень. У відповідь потрібно буде зробити фото, позначаючи геолокацію”, – сказав міністр.

Встановити застосунок потрібно буде тим, хто повертається з-за кордону і зобов’язаний бути 14 днів на самоізоляції, тим, хто вже захворіли і лікуються вдома, тим, у кого є підозра на коронавірус.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ZsGH307yTM0" width="727" height="409" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript> </ iframe><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>Міністр підкреслив, що схожа програма працює і ефективно себе зарекомендувала в Польщі.</p> <p>

Міністр зазначив, що схожий застосунок працює і ефективно себе зарекомендував у Польщі.