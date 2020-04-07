Про це в ефірі телеканалу “Прямий” сказав віце-прем’єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
Застосунок дозволить відстежувати факт того, чи залишав той чи інший громадянин свій будинок в умовах самоізоляції через підтвердження ідентифікації особи, а також – геолокацію.
Якщо з якоїсь причини українець відмовиться встановлювати додаток або ігноруватиме повідомлення – його покарають згідно із законодавчою нормою про порушення правил карантину.
“Застосунок працює таким чином: протягом 14 днів людині будуть приходити 10 push-повідомлень. У відповідь потрібно буде зробити фото, позначаючи геолокацію”, – сказав міністр.
Встановити застосунок потрібно буде тим, хто повертається з-за кордону і зобов’язаний бути 14 днів на самоізоляції, тим, хто вже захворіли і лікуються вдома, тим, у кого є підозра на коронавірус.
Міністр зазначив, що схожий застосунок працює і ефективно себе зарекомендував у Польщі.
- В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусу COVID-19. Випадки зараження були підтверджені в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.