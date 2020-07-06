Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1967 випадків;
  • Волинська область — 2752 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1115 випадків;
  • Донецька область — 681 випадок;
  • Житомирська область — 1468 випадків;
  • Закарпатська область — 3375 випадків;
  • Запорізька область — 597 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2700 випадків;
  • Кіровоградська область — 659 випадків;
  • м. Київ — 5602 випадки;
  • Київська область — 2789 випадків;
  • Львівська область — 6301 випадок;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1883 випадки;
  • Полтавська область — 324 випадки;
  • Рівненська область — 4190 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2101 випадок;
  • Харківська область — 2371 випадок;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5018 випадків;
  • Черкаська область — 670 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.