Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.
49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1967 випадків;
- Волинська область — 2752 випадки;
- Дніпропетровська область — 1115 випадків;
- Донецька область — 681 випадок;
- Житомирська область — 1468 випадків;
- Закарпатська область — 3375 випадків;
- Запорізька область — 597 випадків;
- Івано-Франківська область — 2700 випадків;
- Кіровоградська область — 659 випадків;
- м. Київ — 5602 випадки;
- Київська область — 2789 випадків;
- Львівська область — 6301 випадок;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1883 випадки;
- Полтавська область — 324 випадки;
- Рівненська область — 4190 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2101 випадок;
- Харківська область — 2371 випадок;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5018 випадків;
- Черкаська область — 670 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією в тиждень.
- Максим Степанов також заявив, що кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 за місяць зросла майже в 2 рази: з 749 випадків на тиждень до 1410 випадків.
- У Міністерстві охорони здоров’я України занепокоєні зростанням захворювання COVID-19 за останній місяць.