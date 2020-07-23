Covid-19 Україна

оновлено 23.07.2020 о 09:02

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В Україні за добу – 856 нових хворих на COVID-19

В Україні станом на 23 липня підтверджено 61 тисячу 851 випадок COVID-19, за добу виявили 856 нових випадків.

Четвер, 23 липня 2020, 08:47

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві – 112, Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 76 та Рівненській області – 71.

Загалом від COVID-19 померла 1551 людина, з них 27 – за останню добу.

Водночас одужали вже 34 тисячі людей, за добу – 828.

Теги: Коронавірус, Україна, статистика

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