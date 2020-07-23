В Україні за добу – 856 нових хворих на COVID-19

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві – 112, Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 76 та Рівненській області – 71.
Загалом від COVID-19 померла 1551 людина, з них 27 – за останню добу.
Водночас одужали вже 34 тисячі людей, за добу – 828.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.