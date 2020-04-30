В Україні продовжує зростати кількість випадків коронавірусу COVID-19. Так, за добу захворювання підтверджено ще у 540 осіб, що трохи менше за антирекорд, зафіксований 23 квітня.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 45 дітей і 87 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Києві (60), Чернівецькій області (82), Тернопільській області (71) і Рівненській області (49).

Протягом доби померли ще 11 осіб. Кількість летальних випадків збільшилася з 250 до 261 (з них 146 чоловіків і 115 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %). Водночас одужали ще 135 осіб. Загалом 1238 пацієнтів уже одужали, з них 268 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

В цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 10 тисяч 406 осіб: з них 717 дітей і 2063 медика.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 417 випадків зараження, 3 з яких летальні; 127 осіб одужали;

• Волинська область – 280 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 60 одужали;

• Дніпропетровська область – 347 випадків COVID-19; 3 людини померли, 23 одужали;

• Донецька область – 68 випадків, 1 з яких летальний; 10 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 374 випадки, 10 з яких летальні; 21 пацієнт одужав;

• Закарпатська область – 419 випадків зараження; 9 людей померли, 48 одужали;

• Запорізька область – 243 випадки, 5 з яких летальні; 62 пацієнта одужали;

• Івано-Франківська область – 862 випадки; 50 осіб померли, 72 одужали;

• місто Київ – 1401 випадок коронавірусу; 25 осіб померли, 75 одужали;

• Київська область – 664 випадки; 15 осіб померли, 73 одужали;

• Кіровоградська область – 391 випадок, 18 з яких летальні, 100 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 430 випадків зараження; 14 людей померли, 77 одужали;

• Луганська область – 33 випадки COVID-19; 4 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 126 випадків зараження, 2 з них летальні; 5 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 277 випадків, з яких 3 летальні; 15 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 203 випадки коронавірусу; 6 людей померли, 21 одужала;

• Рівненська область – 637 випадків; 11 осіб померли, 59 одужали;

• Сумська область – 102 випадки, з них 4 летальні; 57 осіб одужали;

• Тернопільська область – 779 випадків захворювання; 14 людей померли, 78 одужали;

• Харківська область – 249 випадків, з них 4 летальні; 20 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 111 випадків COVID-19; 2 людини померли, 35 одужали;

• Хмельницька область – 82 випадки захворювання, з них 5 летальних; 20 пацієнтів одужали;

• Черкаська область – 290 випадків; 8 людей померли, 60 одужали;

• Чернівецька область – 1571 випадок COVID-19; 39 осіб померли, 110 одужали;

• Чернігівська область – 50 випадків, з яких 4 летальних; 6 пацієнтів одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 7192 пацієнта, з них 577 дітей і 1713 медпрацівників.

Всього потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей і 350 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 138 осіб, в тому числі одна дитина і 10 медиків.

Всього в Україні досліджено на коронавірус 111 тисяч 859 зразків методом ПЛР. За попередню добу було проведено рекордну кількість лабораторних досліджень зразків на наявність COVID-19 – 7315.