Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.

За попередню добу зафіксовано 648 нових випадків захворювання.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1393 випадки;
  • Волинська область — 1398 випадків;
  • Дніпропетровська область — 998 випадків;
  • Донецька область — 292 випадки;
  • Житомирська область — 1045 випадків;
  • Закарпатська область — 1632 випадки;
  • Запорізька область — 527 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1728 випадків;
  • Кіровоградська область — 582 випадки;
  • м. Київ — 3904 випадки;
  • Київська область — 1995 випадків;
  • Львівська область — 2797 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1099 випадків;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2341 випадок;
  • Сумська область — 215 випадків;
  • Тернопільська область — 1427 випадків;
  • Харківська область — 1521 випадок;
  • Херсонська область — 180 випадків;
  • Хмельницька область — 556 випадків;
  • Чернівецька область — 3916 випадків;
  • Черкаська область — 543 випадки;
  • Чернігівська область — 410 випадків.

Всього проведено 489 334 тестування методом ПЛР.

  • З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
  • 12 червня в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що причиною зростання випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні є не збільшення кількості тестувань, а ослаблення карантину.