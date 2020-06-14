Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.
За попередню добу зафіксовано 648 нових випадків захворювання.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1393 випадки;
- Волинська область — 1398 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 292 випадки;
- Житомирська область — 1045 випадків;
- Закарпатська область — 1632 випадки;
- Запорізька область — 527 випадків;
- Івано-Франківська область — 1728 випадків;
- Кіровоградська область — 582 випадки;
- м. Київ — 3904 випадки;
- Київська область — 1995 випадків;
- Львівська область — 2797 випадків;
- Луганська область — 56 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1099 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2341 випадок;
- Сумська область — 215 випадків;
- Тернопільська область — 1427 випадків;
- Харківська область — 1521 випадок;
- Херсонська область — 180 випадків;
- Хмельницька область — 556 випадків;
- Чернівецька область — 3916 випадків;
- Черкаська область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 410 випадків.
Всього проведено 489 334 тестування методом ПЛР.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- 12 червня в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що причиною зростання випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні є не збільшення кількості тестувань, а ослаблення карантину.